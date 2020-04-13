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Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс.

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Braulio Jata
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В американском штате Нью-Йорк от коронавируса скончались более 10 тыс. человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

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«Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы потеряли 671 жизнь», ― сказал он во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNBC.

Таким образом, в настоящее время в штате зафиксировано 10 056 погибших от COVID-19.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в США зарегистрировано более 564 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 22 850 человека, из больниц выписаны более 33 тыс. пациентов.

12 апреля впервые в истории США федеральные власти страны приняли решение одобрить декларацию о введении режима крупного бедствия из-за распространения коронавируса одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия.

Ранее, 10 апреля, американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности властей снять карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в мае. Однако при повторной вспышке заболевания США будут готовы наложить ограничения снова.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,86 млн случаев заболевания, умерли более 116 тыс. человек, вылечились — 435 тыс.

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