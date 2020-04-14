Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказал об эффекте препарата

В американском городе Сиэтл экспериментальную вакцину от коронавируса впервые ввели здоровому человеку. 44-летняя доброволец Дженнифер Халлер рассказала об эффекте препарата.

В интервью The Telegraph женщина отметила, что вакцина мРНК-1273 была похожа на прививку от гриппа. После укала она не ощутила боли, но на следующий день у нее сильно разболелась рука и слегка поднялась температура.

«После этого все было хорошо», — добавила Дженнифер.

При этом, по словам Халлер, она даже не осознавала, что рискует, соглашаясь на эксперимент. Женщина рассказала, что очень хотела быть полезной.

В настоящее время испытуемая находится на карантине. Через несколько дней ей снова введут вакцину. Всего в эксперименте участвуют 44 человека.

Врачи будут наблюдать за их состоянием целый год.

Ранее мРНК-1273 тестировали на животных. Результаты оказались положительными, и ученые перешли к следующему этапу.

14 апреля вирусологи рассказали о возможных сроках появления вакцины от COVID-19. По их словам, задержать создание препарата могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.

В настоящее время разработкой вакцины от COVID-19 занимаются несколько стран, в том числе Россия. Ученые Федерального медико-биологического агентства создали уже семь прототипов.

13 апреля клинические испытания начались в Китае.