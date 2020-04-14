Прямой эфир
Сюжет:

Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказал об эффекте препарата

0
Фото: ТАСС/Игорь Онучин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском городе Сиэтл экспериментальную вакцину от коронавируса впервые ввели здоровому человеку. 44-летняя доброволец Дженнифер Халлер рассказала об эффекте препарата.

Воздушно-капельная тревога: врачи отмечают рост коронапсихозов
Количество обращений к психиатрам выросло на 30–40%

В интервью The Telegraph женщина отметила, что вакцина мРНК-1273 была похожа на прививку от гриппа. После укала она не ощутила боли, но на следующий день у нее сильно разболелась рука и слегка поднялась температура.

«После этого все было хорошо», — добавила Дженнифер.

При этом, по словам Халлер, она даже не осознавала, что рискует, соглашаясь на эксперимент. Женщина рассказала, что очень хотела быть полезной.

В настоящее время испытуемая находится на карантине. Через несколько дней ей снова введут вакцину. Всего в эксперименте участвуют 44 человека.

Врачи будут наблюдать за их состоянием целый год.

Ранее мРНК-1273 тестировали на животных. Результаты оказались положительными, и ученые перешли к следующему этапу.

14 апреля вирусологи рассказали о возможных сроках появления вакцины от COVID-19. По их словам, задержать создание препарата могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.

В настоящее время разработкой вакцины от COVID-19 занимаются несколько стран, в том числе Россия. Ученые Федерального медико-биологического агентства создали уже семь прототипов.

13 апреля клинические испытания начались в Китае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инфекционист назвал сроки выхода Москвы на плато по COVID-19
В США предположили естественное происхождение коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020