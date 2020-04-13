Начались клинические испытания вакцины КНР от COVID-19

Разрабатываемая китайскими учеными вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 проходит клинические испытания, на окончание работы может уйти более года. Об этом в понедельник, 13 апреля, рассказал «РИА Новости» руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

«Вакцина сейчас только лишь входит в первую фазу клинической стадии испытаний, ее исследование и разработка требуют комплексного цикла, для которого нужна очень хорошая исследовательская база», — сказал Ван Кайли.

Следующим этапом после завершения разработки потребуется провести масштабные испытания на добровольцах, чтобы подтвердить защитные свойства вакцины, ее безопасность, необходимую дозировку, процедуру прививок, время действия и другие параметры.

«Я верю, что научно-исследовательские силы Китая смогут в кратчайший срок разработать самую эффективную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Китая предварительно одобрили проведение первой и второй фазы клинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19. Это уже вторая разработанная китайскими специалистами вакцина против нового типа коронавируса, получившая разрешение на проведение клинических испытаний. Проведение исследований указанной вакцины уже одобрил комитет по этике.

По данным издания South China Morning Post, первые испытания прошли 16 марта в Ухане. В них участвовали 108 добровольцев. На следующих двух этапах проверки вакцины на эффективность понадобится участие нескольких тысяч зараженных коронавирусом. Китайские специалисты не исключают, что проводить исследования придется в странах, которые сейчас сильнее всего страдают от инфекции.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Китае с начала вспышки заражения зафиксировано 82 160 случаев, 3341 человек скончались, 77 663 пациентов выписаны из больниц.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началась в конце декабря прошлого года в китайском Ухане, а затем распространилась на большинство стран мира.

К 13 апреля в мире зарегистрировано 1 867 129 случаев заражения коронавирусом, 115 278 летальных исходов и 434 098 выздоровевших пациентов.