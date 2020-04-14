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В США предположили естественное происхождение коронавируса

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Фото: TASS/ZUMA
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Американские военные считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли.

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«Есть много слухов и спекуляций в самых разных средствах массовой информации, на сайтах, в блогах и т. д. Вас не должно удивлять, что мы проявили к этому большой интерес. Нами было получено много разведданных, которые мы внимательно изучили», — приводит его слова агентство Reuters.

Милли подчеркнул, что у разведки США есть свидетельства о естественном происхождении коронавируса, однако полной уверенности в этом пока нет.

6 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко также высказал мнение о том, что коронавирус не мог быть создан искусственным путем. По его словам, большинство на сегодняшний день говорит о естественном происхождении вируса, который адаптировался к условиям непосредственного взаимодействия с человеком.

По данным Worldometer на 14 апреля, в мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 125 тыс. пациентов скончались.

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