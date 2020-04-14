Роспотребнадзор заявил о стабильном росте заболеваемости коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксирован плавный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет оказывать высококвалифицированную помощь всем заболевшим. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 14 апреля.

Она отметила, что в сутки прирост заболевших составляет от 17 до 20%.

«И вот такое плавное прохождение высокого уровня позволяет лечить всех, оказывать максимально правильную и высококвалифицированную помощь всем сегодня болеющим», — сказала Попова в интервью программе «Время» на Первом канале.

Также Попова отметила, что здравоохранение Москвы и области, а также большей части российских регионов полностью готово к борьбе с инфекцией.

«Сегодня здравоохранение Москвы готово, Подмосковья и значительного ряда регионов тоже полностью готово к этой ситуации», — сказала она.

По словам Поповой, в 10 столичных клиниках уже проводят тестирование на иммунитет к заболеванию у тех, кто работает с заразившимися коронавирусом.

«Мы проверяем состояние иммунитета к этой инфекции именно у них. Во-первых, для того чтобы понимать, какие меры защиты для них нужны, и, во-вторых, понимать, в самом ли деле есть у них иммунитет и насколько он напряженный», — сказала глава Роспотребнадзора.

Накануне Попова выразила надежду, что рост количества заболевших коронавирусом продлится не более недели.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2 774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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