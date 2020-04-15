Постоялец общежития Академии сухопутных войск умер от коронавируса

В московской больнице 14 апреля скончался пациент с коронавирусом, проживавший в общежитии Общевойсковой академии сухопутных войск имени Фрунзе. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина в возрасте 54 лет проживал в общежитии вместе со своей семьей — супругой и двумя совершеннолетними детьми. После госпитализации, еще до того, как у него подтвердился диагноз, общежитие посетили сотрудники Роспотребнадзора: они провели обработку помещений и поместили членов семьи заболевшего на карантин.

В настоящий момент неизвестно, являлся ли умерший военнослужащим.

14 апреля СМИ сообщили о первых трех случаях заражения новым типом коронавируса в российской армии. В пресс-службе Минобороны заявили, что эпидемиологическая обстановка в войсках остается стабильной и полностью контролируемой.

По последним данным, количество заразившихся новым типом коронавируса в России достигло 24 490, из них 1986 человек уже выздоровели. Число летальных исходов достигло 198.

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