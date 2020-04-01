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Эксперт оценил решение оставить весенний призыв 2020

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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал правильным решение не отменять весенний призыв на срочную службу.

Ранее, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля.

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По мнению Михайлова, призыв нельзя отменять, потому что в случае реальной военной угрозы армия должна быть способна мобилизоваться даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

«Во-вторых, из системы обучения молодого пополнения не должно выпадать 135 тыс. новобранцев, иначе всю систему боевой подготовки войск придется перекраивать», — сказал «Известиям» военный политолог.

Главное отличие весеннего призыва 2020 — это повышенные меры профилактики вирусных заболеваний и двухнедельный карантин для призывников перед отправкой в войска, отметил Михайлов. Особенные меры безопасности будут применяться и во время транспортировки призывников к местам службы.

По этой причине молодое пополнение поступит в войска лишь к 20 мая, что в нынешних условиях абсолютно оправдано, сказал эксперт. По его словам, все призывники в любом случае пройдут положенный курс молодого бойца и примут воинскую присягу.

«Отразится коронавирус и на отслуживших солдатах. Уходящие в запас военнослужащие будут проходить повышенный медицинский осмотр и при их отправке на малую родину будут применяться меры безопасности», — заключил Михайлов.

О том, что весенний призыв не будет перенесен из-за коронавируса, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу ранее в марте. Кроме того, среди военнослужащих армии РФ случаев заражения инфекцией не зафиксировано, отмечал он 20 марта.

1 апреля сообщалось, что более 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ прошли тесты на коронавирус. Все тестирования показали отрицательный результат, пишет «Газета.ру».

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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