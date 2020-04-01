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Более 4 тыс. российских военнослужащих сдали тест на коронавирус

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Более 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ прошли тесты на коронавирус, следует из бюллетеня по санитарно-эпидемиологической обстановке в армии, опубликованном в среду, 1 апреля, в газете «Красная звезда».

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Всего было проведено 4076 тестирований, все они показали отрицательный результат.

Кроме того, в документе отмечается, что в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 4800 мест. Медицинские учреждения оснащены 2782 аппаратами искусственной вентиляции легких.

31 марта начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что ни одного случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 в Вооруженных силах России не зарегистрировано, а в Минобороны принимаются все необходимые меры с целью недопущения распространения инфекции среди личного состава.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. О том, что весенний призыв не будет перенесен из-за коронавируса, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу ранее в марте.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года.

Согласно данным ВОЗ по состоянию на 31 марта, всего в мире коронавирусом заразились более 750 тыс. человек, скончались 36 тыс.

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