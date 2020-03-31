Минобороны отправит призывников в войска не ранее 20 мая

Первые призывники в России отправятся к местам службы не ранее 20 мая. Такое решение принято министром обороны Сергеем Шойгу, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Меры о переносе сроков отправки призывников в войска связаны с предотвращением распространения коронавируса SARS-CoV2. Графики работы приемных комиссий уже скорректированы, отметил источник.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля.

20 марта Шойгу сообщал, что среди военнослужащих в России не зафиксировано заражений коронавирусом.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.

По данным Worldometers на 31 марта, во всем мире зарегистрировано 802 567 заболевших, скончались 39 019 пациентов.

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