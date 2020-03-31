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Совфед попросит правительство снять запрет на ввоз тестов на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Совет Федерации подготовит запрос в правительство с просьбой снять запрет на ввоз тест-систем для выявления коронавируса в Россию. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на заседании 31 марта.

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По ее словам, с соответствующей просьбой в Совфед обратились представители крупных российских предприятий и организаций.

«Они встревожены имеющимся запретом на ввоз в Россию тест-систем на коронавирус. Они просят снять этот запрет, чтобы закупить такие системы за свой счет и ввести регулярное тестирование своих сотрудников. Ну почему не дать бизнесу право завозить эти тест-системы?» — цитирует ее «РИА Новости».

Матвиенко пообещала дать распоряжение подготовить соответствующий запрос в кабмин.

Ранее Росздравнадзор выдал семи российским компаниям разрешение на производство тест-систем на коронавирус, в том числе для высокопоточного тестирования. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, заявки на производство рассматриваются в течение 1–2 суток.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечились. 17 пациентов скончались.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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