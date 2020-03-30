Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 30 марта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в указе.

О том, что весенний призыв не будет перенесен из-за коронавируса, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу ранее в марте. Кроме того, среди военнослужащих армии РФ случаев заражения инфекцией не зафиксировано, отмечал он 20 марта.

Глава ведомства давал поручение тестировать на SARS-CoV-2 всех призывников перед отправкой на службу, а военно-медицинские комиссии усилить специалистами и дополнительно оснастить оборудованием.

О том, какие именно меры будут приняты во время весеннего призыва на фоне распространения коронавируса, «Известиям» рассказали в Минобороны накануне.

По состоянию на 30 марта в России диагностировано 1836 случаев заболевания COVID-19, из них 302 — за последние сутки. 66 человек вылечились. Девять пациентов скончались, позднее стало известно о смерти еще трех человек — во Владимирской области, Санкт-Петербурге и Москве.

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