У солдата карантин: как призывников защитят от инфекции

На время весеннего призыва, который стартует в апреле, Минобороны установило ряд дополнительных правил для предотвращения распространения коронавируса среди новобранцев. В военкоматах и на сборных пунктах появятся посты контроля, где будут проверять состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин. По словам экспертов, такие меры должны оказаться эффективными.

Команда не контактировать

Все прибывающие в военкоматы граждане пройдут через посты медицинского контроля, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Там им измерят температуру и оценят общее состояние здоровья. При наличии простудных симптомов молодых людей ждет тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

В военкоматах призывники проходят медосвидетельствование и призывную комиссию, после чего им вручают повестку для явки на городской или областной сборный пункт с вещами. Оттуда они начинают свой путь к месту службы. Для предотвращения распространения заболевания эти пункты перешли на особый режим работы. В них установлено несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые могут экстренно эвакуировать выявленных заболевших.

Прибывающих на сборные пункты юношей распределяют по командам, которые направляют в разные регионы, рода войск и воинские части. В этом году все партии будут ждать отправки в отдельных помещениях с полным запретом на контакты с другими группами.

Молодые люди, у которых симптомы будут выявлены на сборных пунктах или по дороге в войска, станут объектом заботы медиков.

— Эти меры должны быть эффективными, — заявила «Известиям» врач-инфекционист Анна Орешкова. — В армии железная дисциплина. Карантин, разделение групп — всё это должно дать результаты. Но необходимо жестко контролировать соблюдение всех требований.

Полезные традиции

Первые партии новобранцев начнут прибывать в части уже в ближайшие дни. Указ о весеннем призыве граждан на военную службу президент традиционно подписывает 1 апреля. Каков план по набору в нынешнем году, еще не сообщалось. В осеннюю кампанию прошлого года в нем были 132 тыс. человек.

В условиях пандемии COVID-19 военному ведомству предстоит приложить все усилия, чтобы никто из прибывающих десятков тысяч юношей не принес в войска инфекцию. Сейчас заболевших в армии нет. 20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что случаев заражения новым коронавирусом среди личного состава не зафиксировано.

Профилактика на сборных пунктах — это далеко не все меры безопасности. По прибытию к местам службы все призванные в армию пройдут двухнедельный карантин. Собственно, такой порядок был и раньше, однако теперь у него появилось новое содержание.

Практика размещать новобранцев отдельно на две недели была введена еще после революции 1917-го. Изначально это так и называлось — «карантин». В годы гражданской войны и после нее он помогал бороться с эпидемиями брюшного тифа, чумы, холеры, дизентерии и других заболеваний. Однако во второй половине XX века, когда особо опасные инфекции удалось победить, смысл данного правила несколько изменился. Считалось, что за первые две недели службы новобранцы должны психологически адаптироваться в новой обстановке и выучить азы воинской службы, прежде чем их распределят по подразделениям.

Теперь слово «карантин» обретает первоначальный смысл, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

— Впрочем, даже когда мы воспринимали его как нечто условное, санитарные правила соблюдали как при настоящей изоляции. В этом сила армии, она придерживается традиций, — рассказал он «Известиям». — Некоторые удивляются, зачем те или иные правила в войсках нужны, но когда случается что-то экстраординарное, сразу становится понятно, зачем. Такие ситуации, как сегодняшняя, напоминают нам, что правила нужны для того, чтобы их исполнять.

Эксперт напомнил, что прибывшие в части новобранцы также всегда проходили медосмотр. Но сейчас его будут проводить гораздо тщательнее.

Ранее Минобороны ввело особые меры безопасности для участников предстоящего парада. Они регулярно проходят медосмотры и находятся под пристальным наблюдением врачей. А для участвующих в торжественном мероприятии призывников, в том числе прибывших из отдаленных гарнизонов, отменены увольнения. Все оставшиеся до 9 мая дни они могут передвигаться лишь по территории своих воинских частей.

Прошлой осенью правила призыва на военную службу были изменены. В соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе» граждане, имеющие право на отсрочку, могут добровольно от нее отказаться. К таковым относятся студенты очной формы программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, обладатели ученой степени, а также братья и сыновья тех, кто погиб или получил ранение во время службы или на военных сборах.

Одновременно поправки дают возможность комиссоваться солдатам, у которых за время службы появилось право на освобождение от нее (например, рождение второго ребенка).