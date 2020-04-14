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Минобороны России заявило о стабильной эпидемиологической ситуации в войсках

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Эпидемиологическая обстановка в Российской армии остается стабильной и полностью контролируемой. Об этом во вторник, 14 апреля, заявили в пресс-службы Минобороны в ответ на запрос «Известий».

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«В рамках борьбы с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств», — говорится в релизе.

По данным ведомства, развернуты 5554 стационарных контрольных пункта термометрии и сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию.

По прибытии на службу личный состав Вооруженных сил РФ в обязательном порядке проходит медосмотр и измеряет температуру.

При первых подозрениях на COVID-19 военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование. К настоящему моменту проведено более 11 тыс. тестирований.

Результатом непрерывно проводимого комплекса профилактических и диагностических мероприятий в Вооруженных силах РФ стало снижение уровня заболеваемости органов дыхания военнослужащих до рекордного показателя за последние пять лет.

Ранее 14 апреля СМИ сообщили о трех первых случаях заражения новым типом коронавируса в Российской армии. 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с заболевшими. В Минобороны подготовились к увеличению числа заболевших. В военно-медицинских организациях развернули более 4800 инфекционных коек, а также подготовили к приему больных 32 военных госпиталя.

По состоянию на 14 апреля в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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