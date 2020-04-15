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Роспотребнадзор предупредил об опасности гаджетов для детей на самоизоляции

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Фото: Depositphotos
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Специалисты Роспотребнадзора напомнили о профилактике здоровья школьников в условиях самоизоляции и дистанционной учебы. Для сохранения зрения и осанки детям рекомендовано ограничить время, проводимое за гаджетами. Об этом 15 апреля сообщается на сайте ведомства.

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«Когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить дома в сидячем положении за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов», — цитирует специалистов телеканал «360».

В противном случае, напомнили эксперты, повышается риск возникновения нарушения осадки, сколиоза, заболеваний органов зрения. В Роспотребнадзоре посоветовали организовать жизнь ребенка так, чтобы на игры на телефонах и планшетах у них оставалось меньше времени. Заменить гаджеты можно настольными играми, рисованием, чтением книг и творчеством.

«В эпоху цифровых технологий, связанных с обучением, работой и досугом, существенно повышается нагрузка на орган зрения как во время школьных занятий, так и дома. Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль. Появление этих симптомов у детей должно вас насторожить и стать основанием для обращения за консультацией к врачу», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова специалистов.

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По данным Роспотребнадзора, до 50% выпускников российских школ к окончанию учебы сталкиваются с близорукостью, пишет «Федеральное агентство новостей». В этой связи не стоит забывать и о физических упражнениях для снятия напряжения с мышц и отдыха для глаз во время дистанционной учебы. Чрезмерная нагрузка на глаза, предупреждает Роспотребнадзор, может привести не только к проблемам со зрением, но также к головной боли, дискомфорту в шее и плечевых суставах. При обустройстве рабочего места школьника следует организовать левостороннее освещение, расстояние от монитора до глаз должно быть минимум 70 см, а от стола до глаз — не менее 25 см, пишет сайт kp.ru.

3 апреля замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что школы и колледжи всех субъектов России с 6 апреля должны возобновить дистанционное обучение.

На сегодняшний день, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались — 198 пациентов.

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