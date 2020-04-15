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Крымским школьникам подарили планшеты для дистанционного обучения

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Фото: Depositphotos
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Школьникам Крыма, у которых нет технической возможности для дистанционного обучения, подарили планшеты. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

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«Гаджеты приобретаются в рамках благотворительности и раздаются детям семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущим или многодетным», — рассказал Бобков в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что в Сакском районе дети получили уже семь планшетов, Раздольненском — шесть, Симферопольском — 66.

«Это только начало. Мы эту акцию будем продолжать. Благодаря этому подарку ребенок получает возможность учиться. И главное, для него это очень важный социальный сигнал. Когда ребенок вырастет, он будет понимать, насколько важно оказывать помощь ближнему», — подчеркнул Бобков.

Вице-спикер добавил, что в некоторых районах полуострова удалось договориться с провайдерами о бесплатном проведении интернета в дома, где есть школьники.

3 апреля замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что школы и колледжи всех субъектов России с 6 апреля должны возобновить дистанционное обучение.

На прошлой неделе учитель литературы московской школы № 1571 Надежда Василевская поделилась мнением об удаленном обучении в школах. Она отметила, что зачастую обучение проходит на знакомых педагогам платформах

Тогда же Роспотребнадзор дал советы по правильной организации рабочего места для школьников на дистанционном обучении.

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