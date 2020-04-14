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В Рособрнадзоре допустили повторный перенос ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Решение о корректировке сроков единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть принято после майских праздников. Об этом во вторник, 14 апреля, передает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

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«На сегодняшний момент у нас определена дата — 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц. После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения», — сказал Музаев.

13 апреля в Минпросвещения допустили повторный перенос сроков проведения единого государственного экзамена для школьников.

Ранее, 27 марта, ведомство решило перенести сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня.

На брифинге 7 апреля министр просвещения Кравцов сообщил, что учебный год для 11-классников могут продлить до 8 июня, после чего начнется сдача ЕГЭ.

По состоянию на 14 апреля в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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