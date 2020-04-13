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Четверть российских школьников выступили за отмену экзаменов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Больше трети российских школьников (40%) считают, что ЕГЭ и ОГЭ необходимо перенести, а каждый четвертый (26%) высказался за отмену этих экзаменов. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного компанией Maximum Education и Mail.ru Group «Открытая онлайн-школа».

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При этом 34% учащихся уверены, что больше переносить ЕГЭ и ОГЭ не стоит.

Согласно опросу, больше половины школьников (58%) считают, что дистанционное обучение ослабило уровень их подготовки. В среднем свои знания выпускники 11-х и 9-х классов оценивают на 4,6 из 7 баллов.

Кроме того, выпускники переживают и из-за формата экзаменов. 43% респондентов считают, что в случае необходимости ЕГЭ и ОГЭ можно провести онлайн. Не согласны с этим 38% респондентов. 19% опрошенных не определились с ответом.

Московские школьники привыкли к «дистанционке» и готовятся к экзаменам в привычном режиме, заявила депутат Мосгордумы, член экспертного совета по законодательному обеспечению образования при комитете СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике, директор школы №1409 Ирина Ильичева.

«Мы всю нашу деятельность спланировали таким образом, что учебно-образовательный процесс протекает на все 100%. Классный руководитель и все учителя-предметники, которые готовят ребят к выпускным экзаменам, всегда на связи с ними», — сказала она.

Вместе с тем, как отметила заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина, в регионах ситуация далеко не такая радужная: там педагоги попросту не привыкли работать в онлайне, что может сказаться и на подготовке учащихся.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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