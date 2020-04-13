Выпускаться пора: как школьники относятся к изменению сроков сдачи ЕГЭ

Больше трети учащихся (40%) считают, что ЕГЭ и ОГЭ необходимо перенести, а каждый четвертый (26%) и вовсе высказался за отмену этих экзаменов. Больше половины школьников (58%) уверены, что дистанционное обучение ослабило уровень их подготовки. В среднем свою подготовку выпускники 11-х и 9-х классов оценивают на 4,6 из семи баллов. Эксперты отмечают, что в провинции проблем с переходом на онлайн-обучение куда больше, чем в крупных городах, и ребята из регионов рискуют сильно отстать от сверстников из мегаполисов.

Альтернативы ЕГЭ нет

Ранее Минпросвещения предложило отсрочить начало проведение ЕГЭ на две недели: с 25 мая на 8 июня. Проект приказа опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, в первый день выпускники сдадут литературу, географию и информатику. Русский язык предлагают перенести на 11 июня, математику — на 15-е, историю и физику — на 18-е. Обществознание и химию планируют передвинуть на 22 июня, иностранные языки (исключая устную часть) и биологию — на 25-е, а 26-е и 29-е отдать под устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервными датами предположительно станут дни с 1 по 11 июля, а 22 сентября забронируют под дополнительную сдачу русского языка и математики.

Однако переход на дистанционное обучение ощутимо нервирует и будущих выпускников, и их родителей. 40% школьников считают, что экзамены нужно переносить на более поздний срок. Об этом говорят результаты совместного опроса компании Maximum Education и Mail.ru Group «Открытая онлайн-школа», предложивших старшеклассникам со всей России написать пробный ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-формате. В итоге четверть респондентов (26%) выступили за отмену этих экзаменов. При этом 34% уверены, что больше переносить ЕГЭ и ОГЭ не стоит.

Родительское сообщество, хоть и соглашается с необходимостью передвинуть сроки экзаменов, но болезненно воспринимает сложившуюся ситуацию.

— Мы опасаемся, что в случае продления карантинных мер сроки сдачи ЕГЭ сдвинутся еще раз. Мы заинтересованы, чтобы дети хорошо сдали экзамены и успели поступить в вузы, — заявила в беседе с «Известиями» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В Рособрнадзоре «Известиям» сообщили, что внимательно следят за развитием эпидемиологической ситуации, и все решения о сроках сдачи экзаменов принимают, исходя из нее. Приоритетом в этом вопросе ведомство назвало здоровье учащихся, педагогов и родителей.

9 апреля врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что возможность отмены ЕГЭ не рассматривается в принципе. По его словам, альтернативной процедуры, позволяющей отобрать в вузы наиболее подготовленных абитуриентов, на сегодняшний день нет. Зато ОГЭ по выбору в этом году не будет — девятиклассники сдадут только экзамены по русскому языку и математике.

Сами школьники переживают и из-за формата выпускных испытаний. 43% респондентов считают, что в случае необходимости ЕГЭ и ОГЭ можно провести онлайн. Не согласны с этим 38% респондентов. 19% опрошенных не определились с ответом.

Впрочем, итоговую аттестацию по-прежнему планируют провести в очной форме с сохранением всех требований, которые предъявляют к её организации, сообщили «Известиям» в Минпросвещения.

Возможное изменение этого года — выбор небольших аудиторий, чтобы в одном помещении не собиралось много школьников, сообщил представитель ведомства.

— Сроки сдачи ЕГЭ перенесены, чтобы у учащихся было время подготовиться. Еще раз скажу — экзамены нужны всем. И ребятам, и вузам. Главное — спокойно готовиться, сдавать и все получится. На сегодняшний день ОГЭ и проверочные работы не отменяются, но, скорее всего, они будут проводиться в школах после завершения учебного года, — процитировали на сайте ведомства слова министра просвещения Сергея Кравцова.

На твердую четверку

В среднем опрощенные школьники оценивают свою готовность к экзамену на 4,6 по семибалльной шкале. 52% учеников ожидают получить 60-79 баллов за пробный ЕГЭ и «четыре» за пробный ОГЭ. 33% настроены на 80-100 баллов и «пять» — соответственно. 14% респондентов выбрали варианты: «40-59 баллов» и «три».

Абсолютное большинство опрошенных школьников (82%) чувствуют потребность в дополнительной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

При этом, по мнению 48% учеников, переход на дистанционную форму обучения негативно повлиял на их подготовку к экзаменам. 32%, напротив, считают, что такая форма обучения положительно скажется на подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 20% учащихся заявили, что «дистанционка» никак на них отразилась.

— Драматического и резкого спада по прогнозируемым результатам ЕГЭ я не вижу, потому что в любом случае это обобщение материала не только за последние полгода, а итог занятий за все 11 лет обучения, — отметила в беседе с «Известиями» ректор РГСУ, член Общественной палаты России Наталья Починок.

Московские школьники к «дистанционке» привыкли и готовятся к экзаменам в привычном режиме, заявила депутат Мосгордумы, член Экспертного совета по законодательному обеспечению образования при Комитете СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике, директор школы №1409 Ирина Ильичева.

— Мы всю нашу деятельность спланировали таким образом, что учебно-образовательный процесс протекает на все 100%. Классный руководитель и все учителя-предметники, которые готовят ребят к выпускным экзаменам, всегда на связи с ними, — сказала она.

Однако, добавила Ирина Ильичева, учащиеся переживают, что не могут работать в медицинских и инженерных лабораториях. В школах сейчас много технического оснащения, которого не хватает для освоения материала.

В регионах, отметила заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина, ситуация далеко не такая радужная — там педагоги попросту не привыкли работать в онлайне, что может сказаться и на подготовке учащихся.