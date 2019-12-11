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Парта, тройка: половина выпускников не готова к ЕГЭ

Каждый второй ученик 11-го класса оценивает свои знания крайне пессимистично
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Парта, тройка: половина выпускников не готова к ЕГЭ
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2019-12-06 16:54:23
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Более половины российских выпускников оказались не готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). По информации «Известий», 52% учеников 11-х классов пока оценивают уровень своих знаний на тройку, а максимальный балл себе поставил только 1% школьников. Будущие абитуриенты намерены нажать на учебу в зимние каникулы. В Рособрнадзоре отмечают, что ожидания выпускников слишком пессимистичны, потому что с прошлого года сократилось число тех, кто не прошел аттестацию, и увеличилось количество стобалльных результатов. Эксперты связывают тревогу ребят с усилением конкуренции за бюджетные места.

В ожидании тройки

Российские школьники накануне праздников не ощущают особой уверенности в будущем: согласно опросу «Новогодние каникулы: планы выпускников», результаты которого имеются в распоряжении «Известий», 52% учеников 11-х и 9-х классов чувствуют себя готовыми к ЕГЭ или ОГЭ на тройку. В ударники себя записала треть (33%) респондентов, на двойку собственные знания оценили 11%. И только 1% выпускников поставил себе максимальный балл.

егэ
Парта, тройка: половина выпускников не готова к ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— За полгода до ЕГЭ и ОГЭ выпускники оценивают свою подготовку к государственной итоговой аттестации довольно скромно. Это может быть связано с тем, что школьники в приоритете рассматривают поступление на бюджет и уже оценили проходные баллы вузов по выбранным направлениям, — прокомментировал итоги опроса «Известиям» Михаил Мягков, генеральный директор компании Maximum Education, проводившей исследование.

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Подтягивать свои знания российские выпускники намерены даже на зимних каникулах — об этом заявили 75% опрошенных. 65% из них отведут на занятия от одного до трех часов в день. 18% — час и меньше и 17% — больше трех часов. При этом большинство респондентов (62%) планируют готовиться к экзаменам во время зимних каникул самостоятельно, 30% — с помощью курсов, а 8% воспользуются услугами репетиторов.

Результаты ЕГЭ прошлых лет говорят о том, что школьники сгущают краски, считает директор Научно-исследовательского центра анализа образовательных данных ФИРО (Федерального института развития образования) Евгений Малеванов.

Если смотреть на конкретные результаты, то картина получается другая, гораздо более оптимистичная. По тому же русскому языку оценки выше тройки обычно получают примерно три четверти сдающих, — сказал он «Известиям».

егэ
Парта, тройка: половина выпускников не готова к ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Данные об уже сданных ЕГЭ действительно превосходят ожидания нынешних выпускников. Например, «высокобалльниками» (получившими за экзамен от 81 до 100 баллов) по русскому языку в прошлом году стали 23,5% выпускников, в 2018 году их было 26,7%, а в 2017-м — 25%. Исходя из этих данных, можно предположить, что четверть будущих абитуриентов и в 2020 году получит по русскому языку выше 81 балла. На этом фоне пессимистичный 1% смотрится чересчур уж занижено.

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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам в 2018 и 2019 годах показал сокращение доли выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, рост среднего балла по математике профильного уровня, информатике, физике, химии, истории и английскому языку, сообщил «Известиям» начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Кроме того, отметил он, увеличилось количество стобалльных результатов и число участников ЕГЭ, набравших за несколько предметов 200, 300 и 400 баллов.

Вузы усугубляют

По мнению Евгения Малеванова, такая самокритичность выпускников может быть связана с тем, что количество «стобалльников» и «высокобалльников» с каждым годом растет, а значит, усиливается и конкуренция за бюджетные места в вузах.

Сегодня на школьников и их родителей оказывается очень большое давление с разных сторон, отметила в беседе с «Известиями» заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина.

егэ
Парта, тройка: половина выпускников не готова к ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Очень высокие стандарты предъявляются даже к тем, кто участвует и побеждает в олимпиадах. И ведущие вузы только усугубляют ситуацию, повышая требования и к баллам ЕГЭ, и к различным творческим конкурсам, — рассказала она.

Кроме того, отметила эксперт, многие российские школы не готовы брать на себя ответственность за достижение их учениками высоких результатов — они предпочитают давать необходимый базовый минимум, предусмотренный Федеральным государственным образовательным стандартом, а за более глубокими знаниями отправлять на дополнительные курсы и занятия с репетиторами.

— Чтобы успешно сдать экзамены, выпускникам независимо от имеющихся способностей следует проявлять усердие и настойчивость в овладении знаниями в течение всего времени обучения, — сказал Игорь Круглинский. — Самая главная рекомендация — учиться с 1-го класса все 11 лет. К сожалению, не все этой рекомендацией пользуются. Есть выпускники и родители, которые вспоминают об этом, когда уже надо сдавать экзамены.

Сейчас Рособрнадзор совместно с регионами ведет работу по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году, добавил он. Есть методические рекомендации, установлены минимальные баллы ЕГЭ, подтверждающие освоение программ основного общего и среднего общего образования. Разработан план мероприятий по подготовке и проведению ГИА.

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