Парта, тройка: половина выпускников не готова к ЕГЭ

Более половины российских выпускников оказались не готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). По информации «Известий», 52% учеников 11-х классов пока оценивают уровень своих знаний на тройку, а максимальный балл себе поставил только 1% школьников . Будущие абитуриенты намерены нажать на учебу в зимние каникулы. В Рособрнадзоре отмечают, что ожидания выпускников слишком пессимистичны, потому что с прошлого года сократилось число тех, кто не прошел аттестацию, и увеличилось количество стобалльных результатов. Эксперты связывают тревогу ребят с усилением конкуренции за бюджетные места.

В ожидании тройки

Российские школьники накануне праздников не ощущают особой уверенности в будущем: согласно опросу «Новогодние каникулы: планы выпускников», результаты которого имеются в распоряжении «Известий», 52% учеников 11-х и 9-х классов чувствуют себя готовыми к ЕГЭ или ОГЭ на тройку. В ударники себя записала треть (33%) респондентов, на двойку собственные знания оценили 11%. И только 1% выпускников поставил себе максимальный балл.

егэ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— За полгода до ЕГЭ и ОГЭ выпускники оценивают свою подготовку к государственной итоговой аттестации довольно скромно. Это может быть связано с тем, что школьники в приоритете рассматривают поступление на бюджет и уже оценили проходные баллы вузов по выбранным направлениям, — прокомментировал итоги опроса «Известиям» Михаил Мягков, генеральный директор компании Maximum Education, проводившей исследование.

Подтягивать свои знания российские выпускники намерены даже на зимних каникулах — об этом заявили 75% опрошенных . 65% из них отведут на занятия от одного до трех часов в день. 18% — час и меньше и 17% — больше трех часов. При этом большинство респондентов (62%) планируют готовиться к экзаменам во время зимних каникул самостоятельно, 30% — с помощью курсов, а 8% воспользуются услугами репетиторов.

Результаты ЕГЭ прошлых лет говорят о том, что школьники сгущают краски, считает директор Научно-исследовательского центра анализа образовательных данных ФИРО (Федерального института развития образования) Евгений Малеванов.

— Если смотреть на конкретные результаты, то картина получается другая, гораздо более оптимистичная. По тому же русскому языку оценки выше тройки обычно получают примерно три четверти сдающих , — сказал он «Известиям».

егэ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Данные об уже сданных ЕГЭ действительно превосходят ожидания нынешних выпускников. Например, «высокобалльниками» (получившими за экзамен от 81 до 100 баллов) по русскому языку в прошлом году стали 23,5% выпускников, в 2018 году их было 26,7%, а в 2017-м — 25%. Исходя из этих данных, можно предположить, что четверть будущих абитуриентов и в 2020 году получит по русскому языку выше 81 балла. На этом фоне пессимистичный 1% смотрится чересчур уж занижено.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам в 2018 и 2019 годах показал сокращение доли выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, рост среднего балла по математике профильного уровня, информатике, физике, химии, истории и английскому языку, сообщил «Известиям» начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Кроме того, отметил он, увеличилось количество стобалльных результатов и число участников ЕГЭ, набравших за несколько предметов 200, 300 и 400 баллов.

Вузы усугубляют

По мнению Евгения Малеванова, такая самокритичность выпускников может быть связана с тем, что количество «стобалльников» и «высокобалльников» с каждым годом растет, а значит, усиливается и конкуренция за бюджетные места в вузах.

Сегодня на школьников и их родителей оказывается очень большое давление с разных сторон, отметила в беседе с «Известиями» заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина.

егэ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Очень высокие стандарты предъявляются даже к тем, кто участвует и побеждает в олимпиадах. И ведущие вузы только усугубляют ситуацию, повышая требования и к баллам ЕГЭ, и к различным творческим конкурсам, — рассказала она.

Кроме того, отметила эксперт, многие российские школы не готовы брать на себя ответственность за достижение их учениками высоких результатов — они предпочитают давать необходимый базовый минимум, предусмотренный Федеральным государственным образовательным стандартом, а за более глубокими знаниями отправлять на дополнительные курсы и занятия с репетиторами.

— Чтобы успешно сдать экзамены, выпускникам независимо от имеющихся способностей следует проявлять усердие и настойчивость в овладении знаниями в течение всего времени обучения, — сказал Игорь Круглинский. — Самая главная рекомендация — учиться с 1-го класса все 11 лет. К сожалению, не все этой рекомендацией пользуются. Есть выпускники и родители, которые вспоминают об этом, когда уже надо сдавать экзамены.

Сейчас Рособрнадзор совместно с регионами ведет работу по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году, добавил он. Есть методические рекомендации, установлены минимальные баллы ЕГЭ, подтверждающие освоение программ основного общего и среднего общего образования. Разработан план мероприятий по подготовке и проведению ГИА.