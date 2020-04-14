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В ВОЗ назвали условия для снятия карантинных ограничений в мире

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обозначил условия, необходимые для снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в разных странах мира. Его слова во вторник, 14 апреля, приводит Border Chronicle.

Гебрейесус предупредил, что страны, которые возвращаются к жизни в привычном режиме, должны соблюдать определенные предосторожности, а именно оперативно выявлять зараженных граждан и изолировать их.

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«Сейчас самое время для бдительности. Нужно быть очень, очень осторожными», — подчеркнул глава ВОЗ.

Он добавил, что инфекция распространяется с большой скоростью, но отступает медленно. Поэтому люди должны будут изменить свое поведение в обозримом будущем и соблюдать нормы социального дистанцирования во избежание повторных вспышек болезни.

Однако давать ответ на вопрос, вырабатывается ли у выздоровевших иммунитет против повторного заражения, Гебрейесус не стал. По словам гендиректора ВОЗ, имеющихся на сегодня данных о COVID-19 недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы.

В настоящий момент предполагается, что выздоровевшие пациенты приобретают иммунитет на некоторый срок, но пока неясно, как долго длится этот период.

Гебрейесус также указал, что новый тип коронавируса оказался в 10 раз более смертоносным, чем вспышка свиного гриппа десятилетие назад.

Накануне гендиректор ВОЗ заявил, что отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, следует постепенно, поскольку распространение вируса происходит гораздо быстрее, чем уменьшение заболеваемости.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань и позже распространилась по большинству стран мира.

По данным международного статистического бюро Worldometer на утро 14 апреля, в мире зафиксировано 1 926 235 случаев инфицирования коронавирусом, 119 729 летальных исходов и 452 402 выздоровевших пациента.

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