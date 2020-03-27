Биолог рассказала о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом

Пока ученым не известно как долго у переболевших коронавирусом нового типа сохранится иммунитет к COVID-19, об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Иммунитет, по словам специалиста, может быть разной длительности. Например, «при кори вы получили вакцину один раз и на всю жизнь, потом вам корь не страшна». Бывают иммунитеты, которые действуют недолго, например, на норовирус, или так называемый, «кишечный грипп».

«Иммунитет на него держится год или два, а потом человек снова может этой гадостью заболеть», — уточнила Баранова.

Баранова рассказала, что чтобы понять, насколько длительный иммунитет на новый тип коронавируса необходим мониторинг выздоровевших в течение года — двух.

Она добавила, что быстрее выяснить длительность у переболевших можно с помощью теста на наличие в организме человека антител.

Ранее российская компания — резидент «Сколково» — сообщила о том, что приступила к разработке подобных тестов. По оценкам разработчиков, тест может быть готов к маю-июню.

«За две недели такой тест не разработаешь, а к маю-июню можно. Исходники и реагенты для этих тестов есть в странах, где есть биомедицинская промышленность. В России, США и Европе это есть», — уточнила Баранова.

Условиями для спада эпидемии Баранова назвала соблюдение карантина. Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато, далее следует спад, если соблюдается карантин, подчеркнула она.

«Если карантин не соблюдать, то все что хочешь может случиться», — подытожила биолог.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в четверг, 26 марта, оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано уже 83 507 случаев заболевания, умер 1201 человек.