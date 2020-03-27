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Минздрав рассказал о вероятности смертельного исхода при коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе выше всего у людей старшего возраста и составляет от 3,3% до 20%. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

По ее словам, наиболее высокий риск тяжелого течения болезни у людей старше 80 лет — от 15% до 20%, у инфицированных старше 70 лет — до 8%, а у людей от 60 лет — 3,3%, пишет «РИА Новости».

Также Ткачева отметила, что в связи с возрастным ослаблением иммунной системы пожилые люди всегда тяжелее переносят любые инфекции.

коронавирус

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю и попросил россиян находиться дома, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. В противном случае в России очень скоро может повториться ситуация, которая происходит в ряде европейских стран, отметил он.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России выявили 840 заразившихся коронавирусом. За последние сутки стало известно о 182 новых случаях в 18 регионах.

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