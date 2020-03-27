Прямой эфир
Сюжет:

Футболистов попросят пойти на уменьшение зарплат из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена попросить игроков пойти на временное уменьшение зарплат из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Marca.

Вдали от дома: как переживают карантин наши футболисты за рубежом
«Известия» оценивают выступления российских игроков до ухода на перерыв из-за пандемии коронавируса

По данным издания, 26 марта прошло совещание руководства ФИФА с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, на котором обсуждались антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса.

В частности, было принято решение попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. При этом после улучшения ситуации контракты вернутся к прежнему статусу.

Ранее, 23 марта, стало известно, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, перенесен финал женской Лиги чемпионов.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 27 марта, в мире заболели более 525 тыс. человек, умерли почти 24 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпионат Австралии по футболу приостановили из-за коронавируса
Знаменитый футболист Паоло Мальдини инфицирован коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020