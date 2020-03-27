Футболистов попросят пойти на уменьшение зарплат из-за коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена попросить игроков пойти на временное уменьшение зарплат из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Marca.

По данным издания, 26 марта прошло совещание руководства ФИФА с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, на котором обсуждались антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса.

В частности, было принято решение попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. При этом после улучшения ситуации контракты вернутся к прежнему статусу.

Ранее, 23 марта, стало известно, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, перенесен финал женской Лиги чемпионов.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 27 марта, в мире заболели более 525 тыс. человек, умерли почти 24 тыс.