ВОЗ заявила о необходимости поэтапной отмены противоэпидемических мер

Отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, следует постепенно. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Распространение COVID-19 происходит очень быстро, гораздо быстрее, чем уменьшение заболеваемости. Другими словами, путь вниз намного медленнее, чем путь вверх», — приводит его слова телеканал EuroNews.

Ранее 13 апреля стало известно, что европейские страны постепенно отказываются от карантинных мер против коронавируса и возвращаются к нормальной жизни.

В Испании после двухнедельного карантина сотрудникам заводов, строительной сферы, безопасности, телекоммуникаций и таможни разрешено вернуться к работе.

Италия уже со вторника, 14 апреля, разрешит открыться некоторым магазинам. В их числе те, которые продают канцелярские товары, книги и детскую одежду. Это станет первым послаблением для предпринимателей после длительного карантина в стране.

В Дании детские сады и школы возобновят свою деятельность в среду, что позволит многим родителям вернуться на работу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 13 апреля, в мире зафиксировано 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 117 тыс. человек скончались, 438 тыс. пациентов выздоровели.