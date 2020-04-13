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В Европе начали постепенно ослаблять карантинные меры против COVID-19

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Европейские страны постепенно отказываются от карантинных мер против коронавируса и возвращаются к нормальной жизни. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает британская газета DailyMail.

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В Испании после двухнедельного карантина сотрудникам заводов, строительной сферы, безопасности, телекоммуникаций и таможни разрешено вернуться к работе.

«Рабочие и их компании должны будут соблюдать строгие правила, чтобы избежать заражения вирусом», — отмечают британские журналисты.

Италия уже со вторника, 14 апреля, разрешит открыться некоторым магазинам. В их числе те, которые продают канцелярские товары, книги и детскую одежду. Это станет первым послаблением для предпринимателей после длительного карантина в стране. Промышленные предприятия не вернутся к работе.

«Меры по карантину будут продолжаться по крайней мере до 3 мая, после того как премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил их во второй раз минувшую пятницу», — следует из статьи.

В Дании детские сады и школы возобновят свою деятельность в среду, что позволит многим родителям вернуться на работу.

«Это, вероятно, будет немного похоже на ходьбу по канату. Если мы остановимся на пути, мы можем упасть, и, если мы пойдем слишком быстро, что-то может пойти не так. Поэтому мы должны делать один осторожный шаг за другим», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

На минувшей неделе руководство Евросоюза заявило, что планирует собрать €15 млрд для помощи в борьбе с пандемией коронавируса в мире.

В начале апреля стало известно, что Евросоюз выделит €100 млрд в качестве программы краткосрочного сохранения занятости населения, получившей название SURE, из-за введенного карантина.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 13 апреля, в мире зафиксировано 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, 114,4 тыс. человек скончались, 428,7 тыс. пациентов выздоровели.

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