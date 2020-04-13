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Генпрокуратура РФ выявила фейки о COVID-19 в четырех регионах страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральная прокуратура РФ обнаружила в Сети ложные сообщения о «сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте». Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Недостоверные публикации выявлены в Республике Башкортостан, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областях.

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В частности, на информационном ресурсе Proufu.ru появилось сообщение о том, чтобы в Уфе якобы подготовлено 1 тыс. мест на кладбище для умерших от COVID-2019. Аналогичные данные размещены на четырех региональных информационных порталах. Администрация Уфы опровергла эти сведения.

Пользователем видеохостинга YouTube был размещен ролик, где он рассказывает о сотне умерших в Волгограде. Другой пользователь сервиса в своем видеообращении отрицает существование коронавирусной инфекции, а режим самоизоляции называет истерией. Авторы другого ролика выступают с мнением, что в России под прикрытием пандемии пытаются осуществить государственный переворот.

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к фейковой информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

10 апреля Генпрокуратура выявила недостоверную информацию об изготовлении пропусков для передвижения по Москве и области во время самоизоляции. Также в органе рассказали о видеозаписи, авторы которой называют коронавирус прикрытием для специальных операций государства.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

корона

По данным оперштаба на 12 апреля, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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