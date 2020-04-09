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СК возбудил три новых уголовных дела о фейках про коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По фактам распространения фейков о коронавирусной инфекции возбуждено еще три уголовных дела по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Следственный комитет России (СКР)

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«Установлено, что в сети Интернет размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии, а также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в городе Москве», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

На данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Несколько дней назад СКР возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон в зависимости от тяжести последствий фейка предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей или лишение свободы — на срок до трех или пяти лет.

Кроме того, в конце марта в России появился специальный координационный центр, который выявляет и опровергает любые фейковые сведения о коронавирусе в стране.

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано свыше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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