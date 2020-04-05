Жителю Югры грозит штраф до 100 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югра уличили в распространении ложной информации о заражении коронавирусом. Гражданин на основе слухов утверждал, что один случай инфицирования зафиксирован в поселке Мортка, чем посеял панику среди местных жителей.

Сообщение появилось накануне, 4 апреля, после чего широко распространилось в группах в мессенджере Viber.

«Действия мужчины вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности», — сообщили в региональном УМВД 5 апреля.

В отношении 29-летнего уроженца поселка Куминский составлен протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Теперь ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Ч. 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также общественной безопасности.

Кроме того, в России введена уголовная ответственность за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 1 апреля. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

3 апреля в Генпрокуратуре рассказали о новых фейках о коронавирусе, обнаруженных в Сети.

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