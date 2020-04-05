Прямой эфир
Сюжет:

Жителю Югры грозит штраф до 100 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югра уличили в распространении ложной информации о заражении коронавирусом. Гражданин на основе слухов утверждал, что один случай инфицирования зафиксирован в поселке Мортка, чем посеял панику среди местных жителей.

Сообщение появилось накануне, 4 апреля, после чего широко распространилось в группах в мессенджере Viber.

Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП
Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием

«Действия мужчины вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности», — сообщили в региональном УМВД 5 апреля.

В отношении 29-летнего уроженца поселка Куминский составлен протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Теперь ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Ч. 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также общественной безопасности.

Кроме того, в России введена уголовная ответственность за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 1 апреля. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

коронавирус

3 апреля в Генпрокуратуре рассказали о новых фейках о коронавирусе, обнаруженных в Сети.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Медсестра из Махачкалы призналась в фейке про инфекционное отделение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020