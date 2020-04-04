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Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе. Заявление опубликовано 4 апреля на странице российского дипведомства в Facebook.

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3 апреля Австрийское агентство печати опубликовало высказывание Шалленберга о том, что дезинформация на фоне пандемии происходит из России, близких к ней стран и Китая.

«Мы очень удивлены выступлением министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга <...>. Интересно было бы получить подтверждение этого необоснованного обвинения против нашей страны», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что борьба с распространением ложной информации о коронавирусе является одной из самых важных задач российского оперштаба.

При этом в заявлении указывается на предвзятость европейских, и в частности австрийских, СМИ в освещении ситуации с распространением инфекции в России.

Ранее в этот день стало известно, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе из-за публикации в соцсети «ВКонтакте».

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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