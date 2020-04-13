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Академик спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пик эпидемии коронавируса в России наступит в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато. Такой прогноз дал доктор биологических наук, завлабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН Михаил Кирпичников.

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По мнению специалиста, наибольший ежедневный прирост по числу заразившихся и погибших можно ожидать в последней декаде апреля — перед майскими праздниками.

«А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать. В первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает правительство», — сказал он в интервью «Парламентской газете», опубликованном 13 апреля.

Кирпичников отметил, что в условиях отсутствия готовых лекарств и вакцин соблюдение превентивных мер необходимо. Российские власти, отметил он, делают всё возможное, в том числе используют опыт Китая в борьбе с COVID-19, который академик назвал самым успешным.

«Опыт Китая может показаться жестким, но на самом деле он самый оптимальный. Все, кто шел по более мягкому варианту, в итоге не так успешно справились с проблемой», — указал Кирпичников.

О том, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще не прошел, россиян предупреждал президент Владимир Путин 7 апреля. Глава государства призывал принимать соразмерные и адекватные создавшейся угрозе меры, чтобы «избежать чужих ошибок, не учиться на своих».

Глава федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова полагает, что пик заболеваемости в стране наступит через 10–14 дней. Такой прогноз она давала 7 апреля.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью «Известиям» предрек прохождение пика заболеваемости в России в 10-х числах апреля.

По состоянию на 12 апреля, в России диагностировано 15 770 случаев заболевания COVID-19, из них 2186 — за последние сутки. 1291 человек вылечились. 130 пациентов скончались.

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