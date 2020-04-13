Академик спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато. Такой прогноз дал доктор биологических наук, завлабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН Михаил Кирпичников.

По мнению специалиста, наибольший ежедневный прирост по числу заразившихся и погибших можно ожидать в последней декаде апреля — перед майскими праздниками.

«А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать. В первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает правительство», — сказал он в интервью «Парламентской газете», опубликованном 13 апреля.

Кирпичников отметил, что в условиях отсутствия готовых лекарств и вакцин соблюдение превентивных мер необходимо. Российские власти, отметил он, делают всё возможное, в том числе используют опыт Китая в борьбе с COVID-19, который академик назвал самым успешным.

«Опыт Китая может показаться жестким, но на самом деле он самый оптимальный. Все, кто шел по более мягкому варианту, в итоге не так успешно справились с проблемой», — указал Кирпичников.

О том, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще не прошел, россиян предупреждал президент Владимир Путин 7 апреля. Глава государства призывал принимать соразмерные и адекватные создавшейся угрозе меры, чтобы «избежать чужих ошибок, не учиться на своих».

Глава федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова полагает, что пик заболеваемости в стране наступит через 10–14 дней. Такой прогноз она давала 7 апреля.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью «Известиям» предрек прохождение пика заболеваемости в России в 10-х числах апреля.

По состоянию на 12 апреля, в России диагностировано 15 770 случаев заболевания COVID-19, из них 2186 — за последние сутки. 1291 человек вылечились. 130 пациентов скончались.

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