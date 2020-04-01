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Вирусолог предрек скорый пик заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пик заболеваемости COVID-19 в России при благоприятном сценарии может быть пройден уже через 10 дней. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

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Специалист полагает, что введенные в Москве ограничения позволят сдержать распространение коронавируса и не допустить переполнения больниц, но смогут ли они его полностью остановить — вопрос времени.

«Если бы эти меры не были введены, то катастрофический пик заболеваемости (хуже, чем в Италии) случился бы во второй половине апреля. Сейчас же, если меры будут строго выполняться, мы увидим снижение заболеваемости. В худшем случае получим отсрочку пика на конец мая – июнь. В лучшем пик будет пройден уже дней через десять, и дальше начнется спад», — полагает Лукашев.

Заметное изменение ситуации, как следует из опыта других стран, проявляется через 11–12 дней после введения режима самоизоляции, указал он. Сделать прогнозы о длительности домашнего режима для россиян можно будет по результатам ближайших двух недель.

Лукашев утверждает, что для спада активности коронавируса необходима сухая погода с температурой воздуха выше +25 °C. Также специалист допустил возможную вторую волну эпидемии осенью, отметив, что «вирус никуда не исчезнет».

Полную версию интервью читайте в статье «Известий» от 2 апреля

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