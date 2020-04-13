На Кубани ввели «беспропускное окно» для автомобилей

Власти Краснодарского края ввели «беспропускное окно» для передвижения на автомобиле в условиях карантина с 10.00 до 16.00. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Instagram.

«Мы ввели «беспропускное окно» — с 10.00 до 16.00 жители могут передвигаться на личных автомобилях внутри своих муниципалитетов. В это время вы можете навестить родителей, съездить в больницу или на рынок, отправиться на дачу. Не нарушая при этом режима самоизоляции», — написал Кондратьев.

Он подчеркнул, что такой возможностью могут воспользоваться только автомобилисты, для прогулок пешком она не предусмотрена. Утром и вечером передвижение без пропуска будет запрещено, также нельзя выезжать за пределы муниципалитета, а выявлением нарушителей займутся контролирующие органы, посты которых будут выставлены по всему региону.

Таким образом, контроль за передвижениями в Краснодарском крае будет усилен.

В Краснодарском крае карантин был введен 31 марта из-за осложнения эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятностью осложнений в виде пневмонии. 28 марта в регионе приостановили автобусное сообщение между городами и районами региона, рейсы внутри муниципалитетов были сокращены. Также отменено авиасообщение между Сочи и Краснодаром.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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Распространение коронавируса началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.