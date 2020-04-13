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В России прошли испытания беспилотников для борьбы с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Испытания беспилотников, в ходе которых они оповещали граждан о соблюдении режима самоизоляции, а также доставляли пробы на коронавирус, прошли в России. Об этом в понедельник, 13 апреля, рассказали в пресс-службе концерна «Международные аэронавигационные системы» (МАНС).

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«На аэродроме Орловка 11 апреля прошли учения по использованию беспилотников в интересах борьбы с распространением коронавируса <…> Комплексное мероприятие включало в себя меры по дезинфекции зараженных зон с использование беспилотных воздушных средств», ― цитирует сообщение «РИА Новости.

В концерне добавили, что в ходе испытаний была отработана возможность оповещения населения с воздуха, а также доставка медицинских грузов и проб на коронавирус.

Ранее, 11 апреля, соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы Сергей Жуков предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать дроны в борьбе с распространением коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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