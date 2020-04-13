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Песков оценил новость о прибывших в КНР зараженных коронавирусом россиянах

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Chinafotopress/Dfzb
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 13 апреля, рассказал, как в Кремле восприняли новость о том, что последняя вспышка коронавируса пришла в Китай из России.

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В частности, журналисты газеты The New York Times заявили, что на рейсе Москва–Шанхай, который был в минувшие выходные, оказалось 60 человек, зараженных коронавирусом.

«Я не могу вам точно сказать. Это должны специалисты отвечать», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь не смог объяснить, почему Китай закрыл пропускной пункт в Приморском крае.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос», — отметил Песков.

Ранее в этот же день самолет со средствами индивидуальной защиты от коронавируса прибыл из Китая в Екатеринбург.

В конце минувшей неделе Китай направил в Россию медицинских экспертов для борьбы с COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

коронавирус

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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