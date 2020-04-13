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Голикова назвала сроки начала тестирования на иммунитет к COVID-19

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
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Тестирование на иммунитет к заболеванию COVID-19, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2, в России может начаться на этой неделе. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, что в России появится тест-система по выявлению иммунитета к коронавирусу. С помощью таких тестов можно определить, насколько в популяции есть иммунитет к инфекции.

По словам Голиковой, на этой неделе соответствующие органы будут запускать тестирование и определять, что было сделано за два месяца развития эпидемии в России.

4 апреля вице-премьер анонсировала регистрацию теста на выявление иммунитета к COVID-19. Предварительные сроки прохождения регистрации — 10–15 апреля.

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10 апреля Роспотребнадзор заявил, что иммунитетом к коронавирусу обладают только порядка 3% россиян.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев COVID-19. За весь период погибли 148 пациентов, выздоровели 1470 человек.

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