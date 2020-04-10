Роспотребнадзор назвал процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитетом к коронавирусу обладают только порядка 3% россиян. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора после тестовой проверки на антитела, сообщила глава ведомства Анна Попова 10 апреля.

Исследование проводилось среди персонала, обслуживающего поезда «Сапсан», который, предположительно, контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией. Данные были собраны в начале марта.

Как выяснилось, иммунитет выработался только у 3% проводников. Это наталкивает на вывод, что «в популяции очень мало людей встречались с этим вирусом». В дальнейшем ведомство намерено проверить на антитела врачей, работающих с пациентами с COVID-19, ведь «они на передовой».

Попова полагает, что при проведении массового тестирования на наличие антител не стоит ожидать выявления иммунитета у большинства граждан.

«Нет, ожидать этого абсолютно точно не стоит, и мы этого не ожидаем, и поэтому все меры, порой кажущиеся очень жесткими, сегодня принимаются», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Также Попова рассказала, что у четверти заразившихся коронавирусом симптомов инфицирования не наблюдается, однако они, незаметно для себя, являются носителями инфекции.

Несмотря на это, глава Роспотребнадзора заверила, что всем россиянам сдавать тесты на коронавирус не нужно. Вместо этого следует носить маски, если есть необходимость выйти на улицу. Однако в период эпидемии нужно оставаться дома, чтобы разорвать цепочки передачи инфекции, по которым COVID-19 передается от одного заболевшего сразу трем людям, рассказывала ранее Попова.

На данный момент в России готовятся к выпуску три варианта вакцины от коронавируса, база одной из них уже используется и признана безвредной.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

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