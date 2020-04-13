Минздрав рекомендовал медикам рассматривать ОРВИ как подозрение на COVID-19

Медицинским работникам рекомендовано классифицировать любой случай заболевания ОРВИ вне зависимости от анамнеза как подозрение на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится во временных методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава России в понедельник, 13 апреля.

«Таким образом, в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — пишет ведомство.

12 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о грядущем увеличении мощности диагностики коронавируса в регионе до почти 7 тыс. тестов в сутки.

Ранее, 11 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин поручил специалистам увеличить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию до 24 часов. Он подчеркнул, что своевременное и масштабное тестирование является одним из главных направлений борьбы с болезнью.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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