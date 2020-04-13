Голикова заявила о ежедневном росте числа заболевших COVID-19 на 17-18%

Число заразившихся коронавирусом в России ежедневно растет на 17–18% Об этом 13 апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Пока нас, может быть, успокаивает и дает какую-то надежду на то, что у нас не будет экспоненциального угрожающего развития, вот это 17–18% день ото дня. Но я хочу еще раз повторить: цифры заболевших в целом — они пугать не должны, если это не экспоненциальный рост», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Голикова отметила, что в России не подтвердилась ни одна математическая модель распространения коронавируса, однако она подчеркнула, что абсолютные цифры по заболеваемости «не очень приятные».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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