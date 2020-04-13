Мишустин назвал борьбу с COVID-19 первостепенной задачей

Борьба с коронавирусом — основная задача здравоохранения сегодня, в России делается всё возможное, чтобы сдержать распространение инфекции. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 13 апреля.

Глава кабинета министров напомнил, что президент России Владимир Путин по итогам совещания с главами субъектов страны 8 апреля дал правительству ряд поручений по минимизации распространения коронавируса, лечения заболевших, а также по разработке мер по поддержке экономики.

По словам председателя правительства, отечественная экономика, которая «сегодня проходит испытание на прочность, вышла из нынешней непростой ситуации с минимальными потерями и сохранила потенциал для дальнейшего развития».

«Правительство продолжает принимать меры по борьбе с распространением инфекции и, конечно, те, которые поддержат людей, бизнес, целые отрасли, которые оказались под ударом», — подчеркнул он.

Мишустин добавил, что кабинет министров подготовил нормативные акты, «чтобы все меры поддержки заработали как можно быстрее».

Премьер поручил Минздраву и губернаторам регионов проследить за тем, чтобы из-за переброшенных усилий на борьбу с COVID-19 другие больные не остались без профессиональной медицинской помощи.

«Люди, страдающие онкологией, сердечно-сосудистыми и другими серьёзными хроническими болезнями, должны по-прежнему получать квалифицированное лечение — они будут перенаправлены в другие больницы и клиники по профилю своего заболевания», — приводит слова Мишустин сайт правительства.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит 640 млн рублей на оснащение перепрофилированных мест в лечебных учреждениях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях для лечения зараженных с коронавирусом. Всего развернут более 630 таких мест.

Согласно другому распоряжению, будет выделено более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом.

По словам премьера, малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, а также отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды.

Ранее, 11 апреля, СМИ сообщили о подготовке кабмином мер по поддержке экономики на сумму 1 трлн рублей. Предположительно, часть денег пойдет на субсидирование зарплаты сотрудникам, которых отправили на длительные выходные в связи с самоизоляцией.

По данным на 13 апреля в России зафиксировали 18 328 случаев COVID-19. За весь период погибли 148 пациентов, выздоровели — 1470.

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