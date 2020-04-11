СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России

Правительство готовит новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения нового коронавируса, предположительно, на сумму 1 трлн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Окончательное решение по данному поводу еще не принято, пока продолжается обсуждение деталей. Часть средств, предположительно, пойдет на субсидирование зарплаты сотрудникам, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.

По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.

6 апреля правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.

В список вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок. Кроме того, в перечень включена деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал расширить список пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. В частности, министр предлагает добавить в перечень кинотеатры и стоматологии.

Кроме того, министр призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.

В целом Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что будет регулярно представлять отчеты главе государства о мерах по поддержке граждан и экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек.

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