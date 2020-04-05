Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.

В ходе беседы с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым в рамках проекта «Антихрупкость 2020» 4 апреля Решетников отметил, что в текущей ситуации предприятиям нужно продумать способы продолжать работу.

«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте всё закрываем, садимся дома, и всё, жизнь закончилась», — отметил Решетников.

По его мнению, необходимо искать компромисс, чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и продолжать работу, пишет РБК.



Кроме того, министр указал, что правительство рассматривает возможность прямого субсидирования малого бизнеса.

3 апреля Решетников отметил, что антикризисные действия кабмина в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших от пандемии отраслей экономики.

Среди основных мер поддержки он назвал отсрочку уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин представил целый блок элементов экономической поддержки как для граждан, так и для бизнеса. К настоящему моменту уже подписан закон о кредитных каникулах.