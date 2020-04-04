МВФ впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась, заявила 3 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, сейчас рецессия хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — приводит ее слова «РИА Новости».

В связи с этим Георгиева отметила готовность МВФ задействовать весь свой резерв в размере $1 трлн.

В конце марта американский инвестбанк JPMorgan сообщил, что глобальная экономика находится в состоянии рецессии, глубина которой может оказаться беспрецедентной.

Однако аналитики предположили, что шок для мирового ВВП хотя и будет крайне сильным, но долго не продлится. Условием для этого является скорейшее разрешение ситуации с пандемией коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была выявлена в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту вирус охватил большинство стран мира, заразились более 1 млн человек.

Из-за тотальной изоляции, отмены международных авиасообщений и закрытия границ в мире резко снизился спрос на нефть. Цены 9 марта рухнули на рекордные 30%.