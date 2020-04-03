Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти до 10 млн баррелей

Президент Владимир Путин пятницу, 3 апреля, в ходе совещания по ситуации на мировых рынках энергетики отметил, что необходимо сократить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Стенограмма заседания доступна на сайте Кремля.

Президент уверен, что сейчас важно объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить добычу в результате скоординированных действий.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где‑то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все должно происходить на партнерской основе.

«Наши партнеры понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи I квартала текущего года», — добавил российский лидер.

Кроме того, в ходе этого совещания Путин признал, что ситуация на глобальных энергорынках сложная и коронавирус стал одним из факторов, который повлиял на снижение спроса на ресурсы.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак предупредил о возможности дальнейшего снижения цен на нефть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о ситуации на мировых энергетических рынках Путин обсуждал с членами Совета безопасности России. Однако никаких подробностей и комментариев со стороны участников этого совещания не прозвучало.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.