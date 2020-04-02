Новак рассказал о себестоимости российской нефти

Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3-7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак.

При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15-20.

В то же время министр отметил, что у России нет проблемы с отрицательными ценами на нефть, и страна полностью обеспечивает сырьем внутренний рынок, а также продолжает экспортировать нефть.

«С учетом падения спроса существуют избытки предложения. Такая ситуация возможна, она и ранее встречалась. Но что касается российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру», - сказал он в эфире «России 1».

Накануне аналитическое агентство Argus сообщило, что цены нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта показали отрицательные значения. Это значит, что добыча, транспортировка и оплата экспортной пошлины стали дороже самого сырья.

В то же время 2 апреля стоимость июньских фьючерсо нефти марки Brent выросла на 46,7% - до $36,29 за баррель.

Однако затем рост замедлился, по данным на 18:06 мск Brent дорожает на 20,9%.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ . Договор предполагал сокращение добычи нефти. При этом Саудовская Аравия уже объявила о планах увеличить добычу.

По словам экспертов, негативным фактором стало и распространение коронавируса.