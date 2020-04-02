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Трамп заявил о скорой сделке России и Саудовской Аравии по нефти

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Москва и Эр-Рияд в скором времени придут к соглашению по ситуации на нефтяном рынке.

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«Я думаю, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе заключат сделку. Это будет в не столь отдаленном будущем, потому что это очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии, это очень плохо, плохо для обеих сторон», — заверил Трамп в ходе выступления 1 апреля в Белом доме.

При этом американский лидер отметил, что на случай, если соглашение достигнуто не будет, у него есть свой план действий. По словам Трампа, он уже знает, что нужно делать, но не хотел бы прибегать к этому варианту.

Так, 19 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон рассматривает вариант оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию и введения санкций против Москвы для стабилизации цен на рынке нефти.

Президент США добавил, что в пятницу проведет встречу с представителями ведущих американских нефтяных компаний для обсуждения вариантов помощи им.

1 апреля стало известно, что крупная американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, заявила о банкротстве.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Договор предполагал сокращение добычи нефти. При этом Саудовская Аравия уже объявила о планах увеличить добычу.

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