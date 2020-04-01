НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти

Уникальная комбинация факторов — коронавирус и развал сделки ОПЕК+ — привела к переизбытку нефти в мире, который, по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, в апреле достигнет не менее 6–8 млн баррелей в сутки . При условии, что Россия и Саудовская Аравия не увеличат добычу еще на 2,5–3 млн баррелей, а загруженность НПЗ в США, Европе и Азии будет неполной. Для стабилизации ситуации нынешний формат сделки ОПЕК+ уже вряд ли поможет, поэтому аналитики не исключают вероятности возрождения альянса и расширения сделки с участием американцев . Второй, но уже пессимистичный сценарий — продолжение конфронтации и давление США на саудитов и РФ разными путями, включая угрозу санкций.

Короткая эпоха ОПЕК+

Короткая, но яркая эпоха ОПЕК+ завершилась. Соглашение стран – членов организации, вступившее в силу в конце 2016 года, позволило стабилизировать рынок нефти, остановить кризис и создать новую структуру, способную благотворно влиять на мировую нефтегазовую промышленность. Но с 1 апреля эта структура официально прекращает свое существование : в начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении на фоне падающего спроса на сырье со стороны Китая. В результате с апреля снимаются все ограничения по добыче нефти в странах – участницах прежнего альянса.

Это событие усилило царившую на рынке неопределенность, связанную с возможным переизбытком предложения. Дело в том, что, во-первых, Китай только-только начал восстанавливать спрос на сырье после вынужденного сокращения в феврале, вызванного мерами по борьбе с эпидемией COVID-19. А эта страна — второй по величине потребитель нефти в мире после США. Во-вторых, не было известно, как расширяющаяся эпидемия повлияет на экономики других стран и насколько продолжительным будет это влияние. Эксперты говорили, что было бы разумно собрать все данные и при необходимости перевести управление рынком в ручной режим. Но Саудовская Аравия заявила, что выходит из сделки и в апреле увеличит добычу примерно на 2,5 млн баррелей в сутки — до 12,3 млн. Схожие заявления, но с чуть менее громкими цифрами вслед за саудитами сделали ОАЭ и Нигерия.

Больше нефти

Теоретически в апреле страны классического ОПЕК будут готовы нарастить добычу нефти на 4–4,5 млн баррелей в сутки, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Но не только у картеля есть потенциал для роста производства. Россия может относительно оперативно увеличить добычу на 0,2–0,5 млн баррелей в сутки. Некоторым потенциалом обладают Норвегия, Канада, США и другие страны. По крайне оптимистичным оценкам, рост предложения может достичь 6–8 млн баррелей в сутки.

При нынешнем уровне цен добыча сланцевой нефти в США не способна расти. Более того, спрогнозированное на 2021 год американским минэнерго сокращение добычи может начаться уже в этом году. Нефтегаз США в нынешних условиях может столкнуться с эффектом домино, который затронет не только добывающие, но и нефтесервисные компании, а также переработчиков сырья.

В связи с этим иронично смотрятся сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа, которые он писал в конце 2018 года, требуя от ОПЕК нарастить производство нефти и снизить цены на сырье. Теперь Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео требуют от саудитов стабилизировать рынок и вернуть цены к уровням, которые не будут бить по американскому нефтегазу. А американские нефтяники намереваются напрямую сотрудничать с ОПЕК для стабилизации цен.

Показательным выглядит и звонок Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину 30 марта для обсуждения с ним ситуации на рынке углеводородного сырья. Стороны, судя по официальным сообщениям, пока договорились только о продолжении сотрудничества на уровне министров энергетики. Но это огромный скачок для США, которые до этого бесконтрольно наращивали добычу вопреки общим интересам, пользуясь слаженной работой ОПЕК+.

— Все эти события говорят об одном: цены на нынешнем уровне в $20–30 за баррель оказывают давление на нефтяные рынки и заставляют более слабых игроков или производителей более дорогого сырья нервничать, — сказал «Известиям» персональный брокер «БКС Брокер» Виктор Щеглов. — Серия банкротств и/или остановка предприятий нефтяной промышленности в США может серьезно усугубить и без того быстро накапливающиеся проблемы в финансовом секторе. Это объясняет, почему американские власти так быстро начали реагировать на складывающуюся ситуацию.

Вероятность продолжения сотрудничества на нефтегазовом рынке сохраняется, считают эксперты. В самом идеальном варианте ОПЕК+ может не только возродиться, но и привлечь в свой состав Соединенные Штаты.

— Из ситуации есть два выхода: сотрудничество, то есть расширение сделки ОПЕК+ на американцев, либо конфронтация через оказание давления на саудитов и РФ разными путями, включая угрозу санкций . Пока мы видим движение в США в обоих направлениях, но какое из них станет основным в политике Вашингтона, непонятно, — отметил Виктор Щеглов.

На первый план сейчас выходит главная неопределенность — спрос на нефть.

Мысли о будущем

Снижение деловой активности в Европе, США, России и других странах приводит к колоссальному разбросу прогнозов потребления нефти в 2020 году. Самые оптимистичные из них предполагают сохранение показателей 2019 года (примерно 100 млн баррелей в сутки), а наиболее пессимистичные, например прогноз Международного энергетического агентства, — сокращение на 20%. На этом фоне рост предложения в среднем на 7 млн баррелей — это чистой воды безумие.

Правда, в неопределенности спроса для России есть и свои плюсы (если в нынешней ситуации вообще возможно говорить о них). Так, Саудовская Аравия, анонсировав рост добычи, столкнулась с отсутствием ожидаемого спроса со стороны стран Европы. А китайские нефтепереработчики тем временем увеличили закупки российского сырья с поставкой в апреле. Таким образом, блицкриг Саудовской Аравии провалился уже на уровне планирования.

Российские компании в ходе кризиса 2014–2016 годов (и в условиях санкций) доказали свою высокую производственную и финансовую устойчивость. Но в нынешних условиях тяжело будет всем производителям нефти. Поэтому чем быстрее будет возрожден ОПЕК+, тем быстрее и с меньшими потерями мировая экономика переживет кризис, говорят аналитики.

Впрочем, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко заявила «Известиям», что в одиночку ОПЕК+ уже однозначно не сможет сбалансировать рынок: коалиция просто не пойдет на большое снижение объемов производства.

— Возможны новые, более широкие форматы взаимодействия, где большее количество стран-производителей будет объединяться и балансировать рынок. Однако на фоне экономического кризиса и ценовой войны на нефтяном рынке это пока выглядит маловероятным, — считает эксперт.

Сейчас падение спроса на мировом рынке нефти Bloomberg оценивает в рекордные 25%.

— С учетом среднесуточного потребления в мире на уровне 100 млн баррелей это значит, что на рынке «лишними» являются 25 млн баррелей в день. Никакие соглашения ОПЕК+ не могут решить проблему излишка в таком объеме, — отметил в свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Недавно США и Китай объявили о намерениях заполнить стратегические хранилища нефти, пользуясь низкими ценами, однако и это не решает вопрос избытка предложения. Хранилища будут заполнены за один-два месяца, еще быстрее будут использованы танкерные мощности. Для решения проблемы баланса спроса и предложения на глобальном рынке нефти требуется участие всех стран-производителей, отмечает эксперт.

По его словам, вероятнее всего, в результате все-таки будет принято общее решение, которое будет включать в себя сокращение добычи ведущими производителями, а также консервирование скважин (предприятие дорогостоящее, но явно необходимое в нынешних условиях).

Нефтяная коррекция

Пока котировки нефти продолжат снижаться, и вполне возможно, что черное золото марки Brent будет торговаться ниже отметки $20 за баррель, а Urals — меньше $15, считает Артем Деев.

В марте Brent уже опускалась до $22 за баррель, а WTI — до $20. В краткосрочных периодах нефтяные цены могут пробить отметку в $20 за баррель, а среднегодовые могут быть на уровне $35–40, но многое зависит от развития ситуации с коронавирусом, отметила Екатерина Грушевенко.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 20 марта говорил, что стоимость барреля нефти может вырасти до $60 к концу этого года при условии ухода с рынка сланцевой нефти.

Он также отмечал, что рынок откорректируется, и достаточно быстро.

— В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении, — отмечал он.

В «БКС Брокер» считают, что американские компании начнут сокращать капзатраты ($18–20/барр. н.э.) на 30–50%, чтобы исполнять свои долговые обязательства, что в итоге приведет к снижению добычи на 15–20% во II полугодии 2020-го. Таким образом, при нормализации спроса баланс может восстановиться быстрее. В БКС прогнозируют Brent на уровне $55 за баррель уже в 2021 году.

В пресс-службе «Русснефти» сообщили, что не комментируют дальнейшие действия до окончания карантинных мероприятий. В других крупных нефтяных компаниях на запросы «Известий» не ответили. Так же поступили и в Минэнерго.