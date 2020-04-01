Прямой эфир
Сюжет:

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

0
Фото: Global Look Press/Jim West/imageBROKER.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, начала 1 апреля процедуру банкротства, пишет The Wall Street Journal.

НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти
С 1 апреля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи прекращает свое существование

Таким образом, из-за падения цен на нефть обанкротилась первая крупная компания по добыче сланца в США.

В то же время, согласно заявлению самой фирмы, она начала процесс финансовой реструктуризации из-за снижения цен на нефть и газ «в свете неопределенности» из-за споров Саудовской Аравии и России.

На счетах Whiting Petroleum находится более $585 млн, в связи с чем она продолжит работу в обычном режиме. Однако задолженность компании превышает $2,2 млрд. После объявления о банкротстве акции компании упали на 45% до $0,39 за штуку.

TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. При этом саудиты объявили о планах увеличить добычу. В итоге цены упали на рекордные 30%.

Эксперты отмечают, что нефть дешевеет и на фоне распространения коронавируса.

21 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин указал, что обусловлен снижением спроса из-за COVID-19 и политическими и санкционными факторами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о неизбежности ценового всплеска на рынке нефти
Трамп проведет телефонные переговоры с Путиным и обсудит цены на нефть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020