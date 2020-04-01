В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, начала 1 апреля процедуру банкротства, пишет The Wall Street Journal.

Таким образом, из-за падения цен на нефть обанкротилась первая крупная компания по добыче сланца в США.

В то же время, согласно заявлению самой фирмы, она начала процесс финансовой реструктуризации из-за снижения цен на нефть и газ «в свете неопределенности» из-за споров Саудовской Аравии и России.

На счетах Whiting Petroleum находится более $585 млн, в связи с чем она продолжит работу в обычном режиме. Однако задолженность компании превышает $2,2 млрд. После объявления о банкротстве акции компании упали на 45% до $0,39 за штуку.

TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. При этом саудиты объявили о планах увеличить добычу. В итоге цены упали на рекордные 30%.

Эксперты отмечают, что нефть дешевеет и на фоне распространения коронавируса.

21 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин указал, что обусловлен снижением спроса из-за COVID-19 и политическими и санкционными факторами.