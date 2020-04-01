Путин заявил о неизбежности ценового всплеска на рынке нефти

Сильный ценовой всплеск на мировых рынках неизбежен, если нефтяная отрасль не получит достаточного финансирования, а работа по новым месторождениям прекратится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания в онлайн-режиме с членами правительства 1 апреля.

Глава государства отметил, что цены на нефть беспокоят всех, в том числе и потребителей, ведь «очень сильный ценовой всплеск» никому не нужен.

«Поэтому мы вместе с основными производителями и потребителями должны будем выработать такие решения, которые смягчат ситуацию на рынке в целом», — отметил российский лидер.

Сложившуюся ситуацию Путин назвал серьезным вызовом для страны, однако заверил, что у России уже есть необходимый опыт, полученный при кризисах «в 2008, 2009 годах». Он напомнил, что нефть является основным экспортным товаром РФ, однако озабочены ситуацией не только в Москве.

«Американцев это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе $40 за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание», — рассказал Путин.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

30 марта СМИ сообщили, что планы Саудовской Аравии по наращиванию с 1 апреля добычи нефти остаются в силе.

В Минэнерго России полагают, что российскую экономику ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.