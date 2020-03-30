СМИ узнали о сохранении планов Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти

Планы Саудовской Аравии по наращиванию с 1 апреля добычи нефти остаются в силе. Такую информацию в понедельник, 30 марта, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами Saudi Aramco.

«Да, у них всё в силе. Обещают довести до 12,3 млн баррелей», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, ранее Saudi Aramco заявляла об указании от министерства, согласно которому добычу нефти необходимо увеличить до максимальных уровней. Для этих целей часть сырья планируют изъять с внутреннего рынка.

Ранее в этот же день цена на нефть Brent опустилась ниже $23 за баррель впервые с ноября 2002 года, достигнув отметки в $22,97 за баррель. Стоимость на нефть марки WTI в понедельник также опустилась. Цена ее майских фьючерсов на 1:40 мск, упала на 8,52%, до $19,98 за баррель, впервые с 2002 года.

Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы после 6 марта из-за прекращения действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами. После этого 9 марта произошел обвал цен на нефть, серьезно просел курс рубля и стоимость акций российских компаний.