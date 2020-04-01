Министры энергетики России и США обсудили состояние нефтяного рынка

Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с главой Минэнерго США Дэном Бруйеттом. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили на сайте Минэнерго РФ.

Стороны обсудили текущее состояние мирового нефтяного рынка, перспективные направления сотрудничества, а также договорились продолжить диалог, отметив необходимость найти ответы на вызовы в мировой энергетике на настоящий момент — падение спроса и избыток предложения нефти.

«Министры отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики. Кроме того, главами энергетических ведомств была отмечена необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы и последующее продолжение диалога», — говорится в публикации.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть, если возникнет такая необходимость.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

30 марта СМИ сообщили, что планы Саудовской Аравии по наращиванию с 1 апреля добычи нефти остаются в силе.